Outsider’s Edge: lutte contre divertissement

The Outsider’s Edge présente The Potpourri Episode, mettant en vedette Kyle et Rance parlant du sujet toujours controversé de la lutte contre le divertissement!

The Chairshot vous propose une toute nouvelle édition de The Outsider’s Edge! Dans cet épisode exclusif, Rance et Kyle sont de retour pour décomposer la semaine en divertissement sportif. Une semaine après WWE Super Showdown et AEW Revolution, les deux sociétés sont en pleine course pour la saison de WrestleMania. Les gars ont commencé la conversation en donnant leurs réflexions rapides sur Super Showdown et Revolution, ainsi que Raw et SmackDown. Ensuite, les gars discutent de la différence entre Sports Entertainment et Pro Wrestling, et quelles entreprises englobent quel idéal. Les gars parlent également du problème du minuteur partiel, des légendes qui reviennent et de la façon dont elles devraient être utilisées.

