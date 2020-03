OVW signe un accord TV national – Détails à l’intérieur

OVW a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’ils feront leurs débuts sur Youtoo America:

OVW WRESTLING PARTENAIRES AVEC YOUTOO AMERICA POUR LA NOUVELLE SÉRIE DE TÉLÉVISION NATIONALE MAJEURE

OVW Wrestling, l’une des promotions de lutte les plus populaires et les plus respectées au monde depuis sa création en 1993, est ravie d’annoncer aujourd’hui qu’elle s’est associée au principal réseau de diffusion et de câblodistribution Youtoo America pour diffuser sa série phare hebdomadaire d’une heure. à plus de 32 millions de ménages aux États-Unis.

OVW Wrestling sera présenté sur Youtoo America vendredi soir 3 avril avec le coup d’envoi d’une toute nouvelle ère de lutte professionnelle.

Détenu par l’icône de la WWE Al Snow et son partenaire commercial Chad Miller, COO de Gladiator Sports Network, OVW Wrestling est basé à Louisville, Kentucky et émane de la célèbre Davis Arena.

«Nous sommes absolument honorés et privilégiés de nous associer à l’une des chaînes de télévision et de câblodistribution les plus étonnantes du pays, l’extraordinaire Youtoo America, pour prendre notre série nationale.» dit Al Snow. «C’est un vrai gamechanger pour nous et nous ne pourrions pas être plus heureux ou plus excités. Youtoo America est un réseau de télévision phénoménal et nous avons hâte de montrer à tout le monde pourquoi OVW Wrestling est la meilleure promotion de catch au monde aujourd’hui. »

La prestigieuse promotion compte une liste de certaines des superstars les plus talentueuses, distinguées et acclamées de l’industrie, toutes en lice pour le titre le plus convoité en lutte aujourd’hui, le OVW Heavyweight Championship.

Détenue par Center Post Media et basée à Arlington, TX, Youtoo America est la destination pour ce qui rend ce pays grand! Des sports à la musique, des voitures aux célébrités, en passant par la technologie, l’armée, le cinéma, la magie, la nourriture et les grands espaces, dans la meilleure partie de l’Amérique… VOUS!