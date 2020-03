Page du pendu faisant équipe avec un «partenaire mystère» sur AEW Dynamite la semaine prochaine

L’édition de cette semaine d’AEW Dynamite verra la moitié de la page du pendu des champions par équipe s’associer à un “ partenaire substitut mystère ” pour affronter l’ancien champion du monde AEW Chris Jericho et Sammy Guevara dans un combat sans titre.

Après une bataille épique avec The Young Bucks à AEW Revolution, il semble que Kenny Omega soit tombé blessé à la main. Cela signifie qu’il ne sera pas en mesure de concourir pendant 1-2 semaines de plus et qu’Adam ‘Hangman’ Page sera sans son fidèle partenaire de tag pour un affrontement entrant avec les deux lumières brillantes de The Inner Circle.

AEW a annoncé sur son Twitter que:

«Kenny Omega ne sera pas autorisé médicalement avant 1 à 2 semaines de plus en raison de sa blessure à la main subie à Revolution. Hangman Page choisira un partenaire substitut mystère pour affronter Chris Jericho et Sammy Guevara dans un match sans titre ce mercredi 3/11 à Salt Lake City sur Dynamite.

Cela ouvre la porte à tout un monde de possibilités quant à savoir qui sera le partenaire. Verrons-nous Lance Archer apparaître? Brodie Lee? CASSÉ Matt Hardy?

Quoi qu’il arrive, Chris Jericho n’a clairement aucune sympathie envers Omega ou sa blessure.

Sur Instagram, l’ancien champion a déclaré:

“ Je viens d’apprendre que le pauvre @kennyomegamanx n’est pas autorisé ce mercredi dans #AEWSaltLakeCity, alors @hangmanadampage a un partenaire mystère pour @sammyguevara et moi. !! Et juste un rappel que la liste ENTIÈRE de @allelitewrestling est sur avis … et ce n’est pas un mystère. ‘

AEW Dynamite a l’air d’être à ne pas manquer comme toujours et nous savons que nous allons certainement regarder avec qui le pendu erre sur le ring mercredi soir.