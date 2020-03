Paige croit qu’un retour sur le ring est possible un jour

Paige a parlé à Inside the Ropes de la possibilité d’un retour sur le ring un jour, de son premier match WrestleMania et plus encore. Voici ce qu’elle avait à dire:

«Je pense que c’est toujours une possibilité un jour, on ne peut jamais dire jamais. Mais ce ne sera pas pour bientôt. Vous savez, c’est surtout tout ce que je peux en dire. C’est vraiment difficile, car je viens de me faire opérer le cou en août. Mon cou devient plus sain plus rapidement la deuxième fois, ce qui est fou, je me sens absolument fantastique. Nous verrons donc où cela va. “