Paige dit que le retour dans le ring de la WWE est toujours une possibilité

Paige est sans aucun doute l’une des superstars féminines les plus populaires de la WWE. Elle a toujours possédé un facteur X dès le départ qui lui a valu d’être championne des Divas dès le premier jour de l’alignement principal. Même avant cela, elle a reçu la distinction d’être la toute première championne féminine NXT.

Vraie raison pour laquelle la WWE n’a pas utilisé Paige sur Smackdown

Sa carrière n’a même pas duré complètement pendant quatre ans mais a réussi à gagner des millions de cœurs. C’était triste de la voir s’éloigner de la compétition sur le ring à seulement 23 ans en 2018 et cela aussi dans une arène où elle a fait ses débuts.

L’espoir est qu’un jour Paige puisse faire l’impensable et faire un retour vaillant. Des superstars comme Daniel Bryan ou Edge qui ont traité des commotions cérébrales ont pu revenir à la compétition, ce qui laisse toujours la possibilité.

Grande raison pour laquelle la WWE pourrait envisager le retour à l’action de Paige

Pendant ce temps, des rumeurs courent que la WWE pourrait l’avoir autorisée à participer à la compétition après une annonce pour SmackDown la semaine dernière. Elle était sur le point d’affronter la championne féminine Bayley pour créer une sorte d’angle WrestleMania qui était censé être nix en raison du report de l’émission au Performance Center.

Désolé les gars du voyage, il m’a été très difficile d’y arriver pour #SmackDownLIVE avec tout ce qui se passe. Complètement hors de mon contrôle. 😔 très désolé .. Mais au moins @itsBayleyWWE vous divertit pic.twitter.com/ymY8BN9IIK

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 14 mars 2020

Nous ne saurons peut-être jamais quel était ce plan apparent pour Paige. Mais la bonne nouvelle est qu’il y a effectivement des chances de voir la lutte anti-Diva dans un match. Lors d’une interview avec Inside the ropes, elle a noté ce problème brûlant et a présenté une mise à jour positive.

La WWE Star Paige a subi une chirurgie d’urgence; Fait le point sur la santé

Cependant, le retour très attendu peut ne pas se produire, à tout moment dès qu’un délai minimum est nécessaire pour guérir la zone concassée,

“Je pense que c’est toujours une possibilité un jour, on ne peut jamais dire jamais”, a déclaré Paige. “Ce ne sera pas pour bientôt. C’est surtout tout ce que je peux en dire, c’est vraiment difficile parce que je viens de subir une opération au cou en août. Mon cou devient plus sain plus rapidement la deuxième fois, ce qui est fou, je me sens absolument fantastique. Nous verrons donc où cela va. ” (avec la permission de wrestlingINC.com)

La WWE ne devrait pas avoir de problème à laisser Paige attendre ce retour étant donné son jeune âge. Elle peut encore avoir une longue carrière lorsque les médecins lui permettent de lutter à nouveau et de créer encore plus d’histoire.

En parlant de cela, la plus jeune championne des Divas en titre de tous les temps a également mémorisé l’incroyable expérience qu’elle a eue dans les vestiaires de la WWE. C’est ce qu’elle avait à offrir pour la faire grandir dans une petite ville d’Angleterre,

“Cela me donne des frissons en y réfléchissant”, a déclaré Paige. «Je viens d’une petite ville de Norwich où peu de gens sont sortis de là et ont réussi. C’était vraiment fou de l’avoir et ensuite d’aller à la WWE où vous rêvez d’être, mais vous n’auriez jamais pensé que vous le seriez parce que vous n’êtes pas la diva typique à l’époque. Je ne ressemblais à aucune de ces filles.

Toutes ces filles étaient si belles, vous aviez votre Kelly Kelly et elles étaient tellement magnifiques et ensuite vous m’avez eu. Cette petite goth pâle débraillée qui arrive avec des piercings, qui ne sait même pas comment se brosser les cheveux. Mais apparemment, les gens aiment ça, ils l’ont aimé.

«Mais oui, avoir eu ce moment de WrestleMania était merveilleux. C’était fou, c’est quand même surréaliste quand je repense. J’oublie toujours ce que j’avais fait, puis quand j’y pense, je me dis: «Merde, j’ai fait des choses, c’est vraiment cool». »