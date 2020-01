Paige parle de la blague de Triple H, comment la blague elle-même ne l’a pas bouleversée

Paige a récemment été invitée au podcast de Lilian Garcia, «Chasing Glory», pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Ce qu’elle pense des excuses de Triple H pour la blague qu’il a faite à son sujet:

Il faut certainement comme un vrai homme ou une femme pour admettre une erreur qu’ils ont commise et pour aller publiquement là-bas et évidemment s’excuser, cela prend beaucoup. Parce que parfois, vous ne voulez vraiment pas offenser quelqu’un, évidemment, et à notre époque, les gens peuvent beaucoup offenser. Et ça ne me dérange pas des blagues, honnêtement, je ne le fais vraiment pas. Dans les coulisses, je plaisante tout le temps, je me disais, tu peux me lancer ces blagues, je plaisante sur moi-même, je m’en fiche.

Mais si c’est dans les médias, cela ouvre simplement des portes à des étrangers pour le faire et ce n’est pas OK, parce que j’ai l’impression que ces gens sur Internet me harcèlent à nouveau maintenant, voici la cyberintimidation que je viens de surmonter aussi. Parce que vous finissez par être comme, chill, il y avait peut-être comme un douchebag, vous savez que vous en avez toujours un, comme une fois par semaine, qui m’enverra quelque chose ou dira quelque chose de méchant, mais c’était vraiment bien, le reste de ils étaient vraiment positifs, et puis tout d’un coup c’est juste de retour à la case départ et vous êtes comme, commun, quand puis-je avoir une pause.

Mais cette fois-ci, j’ai grandi depuis et je sais à quoi m’attendre et je sais comment me sentir mieux.

Comment elle n’a pas été bouleversée par la blague elle-même:

Il plaisantait, comme je sais que c’était une blague jetable, et honnêtement, je ne serais pas offensé par ça si c’était juste nous, pas de caméras autour, juste dans les coulisses et les gens plaisantaient, je trouverais probablement ça drôle.

La blague elle-même ne m’a pas vraiment bouleversé autant que les portes ouvertes pour que les gens me attaquent à nouveau, et je voulais juste que cette porte soit fermée et que les gens l’oublient lentement, mais maintenant, tout comme l’enflammer encore une fois, et maintenant je suis juste comme, encore une fois, je suis comme, les gens ne se souviendront pas de moi à propos de ces trucs, ils vont juste se souvenir de moi maintenant à cause de cette blague qui est sortie et comment ces vidéos ont vu le jour. Je souhaite que les gens laissent simplement tomber. Si ma famille peut le faire, mon partenaire peut le faire, je souhaite aux étrangers [could do it].

