Paige s’adresse aux fans qui la dégradent en ligne, en collaboration avec CM Punk

Paige était sur SecondsOut récemment et a discuté de la difficulté pour elle de traiter avec les fans négatifs en ligne qui font des commentaires dégradants, ainsi que de ce que c’était que de travailler avec CM Punk sur WWE Backstage.

À propos des fans négatifs en ligne qui la dégradent:

“Oh mon Dieu, je ne peux rien faire sans être sur Internet. Comme littéralement, je respire et les gens sont fâchés contre moi, je ne comprends pas. Vous devez en quelque sorte le prendre avec une pincée de sel, il y a des jours où je suis vraiment frustré, et je vais juste supprimer des applications de mon téléphone parce que je suis tellement malade que les gens me attaquent.

Surtout évidemment avec une blague récente qui a été faite, comme si j’avais un afflux de gens qui étaient vraiment méchants avec moi, et c’était comme, c’est difficile à gérer, et en tant que femme, c’est vraiment difficile à gérer parce que beaucoup de le temps qu’ils me dégradent et me font sentir que je ne suis pas une femme, ils me font sentir comme je suis dégoûtant et ce n’est tout simplement pas qui je suis. Un jour, c’est vraiment difficile, d’autres jours, je me dis juste: “Va te faire foutre.” “

Travailler avec CM Punk:

«Je n’ai pas vraiment pu parler à Punk avant qu’il ne revienne, ce qui a été une grande surprise pour moi quand il est sorti, j’ai marqué. Je me disais: “Bon sang, c’est génial!” Mais il était très doux et très respectueux et comme, il aime les aides, il vous guide en ce qui concerne, nous aurons des réunions de production, et il était comme, ” Vous pouvez peut-être dire ce genre de chose, “et je me dis:” Oh, c’est une très bonne idée. “”

