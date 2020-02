Paige veut un match avec Bea Priestley, Naomi commente le Super ShowDown de la WWE

Paige dit qu’elle veut un match avec Bea Priestley. Les deux ont eu un va-et-vient sur Twitter plus tôt dans la journée, que vous pouvez voir ci-dessous:

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Paige a été forcé de se retirer de la compétition sur le ring en raison d’une sténose vertébrale, de sorte que le match est hautement improbable. De plus, Priestley est actuellement sur la liste AEW.

J’aimerais pouvoir encore lutter juste pour avoir un match avec toi! Incroyable 👏🏻 https://t.co/OpUPBQGxIK

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 23 février 2020

Puis-je vous sortir de la retraite? 😉😘

– Bea Priestley ビ ー プ リ ー ス ト リ ー (@BeaPriestley) 23 février 2020

Défie moi? 😂 https://t.co/lWNjOUtlbu

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 23 février 2020

Lors d’une récente interview avec Arab News, Naomi a commenté son match avec Bayley pour le SmackDown Women’s Championship lors du WWE Super ShowDown de jeudi en Arabie Saoudite. Dit-elle,

«J’ai réussi, j’ai fait ce que j’avais à faire et la meilleure femme a gagné la soirée. Je suis tellement excité et reconnaissant de cette opportunité. Être l’une des femmes à se rendre en Arabie saoudite et à jouer dans un match de championnat fait partie de l’histoire. »