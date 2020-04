Paul Heyman et CM Punk partagent les détails de leur amitié avec Brock Lesnar

ESPN a un article de plusieurs personnes dont Paul Heyman et CM Punk parlant de leurs expériences avec le champion de la WWE Brock Lesnar. Voici les faits saillants:

CM Punk:

“Je ne veux pas ruiner son image. Je pense que c’est un chéri. C’est un gars, quand je suis entré dans le MMA et que j’ai quitté la lutte, il me envoyait un texto, “Hé, si tu as besoin d’aide.” Je suis toujours un gars qui ne fait rien. Il est difficile d’ouvrir et de faire confiance aux gens dans le monde de la lutte. Mais il n’a jamais été qu’un véritable amoureux. Ce fut un plaisir de travailler avec lui. C’est juste un gars formidable, je pense.

Je pense que je suis l’un des chanceux avec qui il voulait travailler en lutte professionnelle. Nous avons organisé un match assez spécial. Je ne pense pas que Brock soit crédité de son intelligence de catcheur.

Je ne savais pas comment Brock allait être réceptif aux idées. Alors moi, en particulier à ce stade de ma carrière, je me disais: «Allons-y et appelons-le dans le ring.» Il était totalement content de le faire. J’ai en quelque sorte dit: “Je veux juste faire ceci et ceci et cela.” Il a dit: “Oh.” Après chaque idée que j’avais, il avait trois idées qui ont découlé de ce qu’il voulait faire.

C’était amusant. Ce match est tout ce que j’aimais dans la lutte professionnelle. Juste deux gars qui se réunissent et qui se disent “F—, faisons tout ce que nous voulons et amusons-nous.”

Je pense que Brock a un grand cœur, et c’est quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas. Ils parleront de la force anormale et des choses athlétiques folles qu’il a faites dans sa carrière, les réalisations. Mais ils ne parlent pas du fait qu’il aime sa femme, ses enfants, vit dans une ferme et veut juste être laissé seul. Toute la renommée et l’argent et tout n’est vraiment qu’un effet secondaire de réussir dans ce qu’il veut faire. Et il fait ce qu’il veut, quand il veut. C’est la beauté de Brock Lesnar. “

Paul Heyman:

«Je pense que dans les cinq minutes après avoir eu une conversation personnelle, nous savions tous les deux que nous avions trouvé un meilleur ami pour la vie. C’est une amitié sans peur, car nous savons tous les deux que l’autre dit la vérité absolue telle que nous la voyons. Et puis il n’y a rien à craindre.

C’est au cours de la bataille de Brock Lesnar contre la diverticulite que nous écrivions son livre. J’ai donc vécu beaucoup de choses avec lui, à travers son combat de retour avec Shane Carwin en 2010. Bien sûr, il y avait des inquiétudes. La réalisation que la diverticulite a privé Brock Lesnar de la grandeur qu’il pourrait jamais devenir. C’est autant d’athlète que jamais, nous ne saurons jamais juste le niveau que Brock Lesnar aurait pu atteindre et sa domination dans la division des poids lourds de l’UFC. Sans parler de l’événement principal de la WWE. Parce que tant de son physique, de son athlétisme a été volé. Et il était toujours aussi grand qu’il était devenu.

La bataille contre la diverticulite a été une période très humanisante pour Brock Lesnar. Et il n’aimait pas ça. Il était très inquiet. Il en est presque mort. Et puis, à juste titre, inquiet de la part de sa carrière dont il allait être volé et privé.

Il est rentré directement à la maison après avoir battu Carwin, car sa femme était enceinte de neuf mois de leur deuxième fils. Il est allé directement de l’énormité de ce combat et de tout ce qu’il représentait, et à quel point c’était métaphoriquement un exemple parfait de ce à quoi sa vie avait ressemblé. Le premier tour avec Carwin ressemblait beaucoup à une diverticulite en ce sens qu’il l’avait presque retiré. Et au deuxième tour, il a étouffé Carwin, que Brock attrape par diverticulite. Et puis il est passé directement au mode personnel. Il est rentré chez lui pour la naissance de son deuxième fils, son troisième enfant.

Nous comprenons tous les deux que le catch est une entreprise. Et pas pour être une vitrine de notre ego ou une frénésie alimentaire révélatrice d’un besoin d’affirmation. Nous comprenons ce que c’était et ce que ce n’était pas. Et nous avons compris que l’art de la performance était un moyen de soutien, pas une recherche d’une expérience de rock star de facto. Donc, à bien des égards aussi divers que nos antécédents étaient – un garçon de ferme laitière pauvre en pisse de Webster, dans le Dakota du Sud, et un juif intelligent de New York cherchant toujours à causer des problèmes – le fait est ce qui nous a motivés, ce qui nous a motivés et nos perspectives sur nos vies étaient étrangement similaires. »