Personnel de tir de la WWE pour fuite de spoilers WWE WrestleMania 36

WWE

Les spoilers de la WWE qui fuient de Titan Towers n’ont jamais été aussi sensibles qu’ils ne le sont actuellement, avec la totalité de la sortie télévisée de l’entreprise et même WrestleMania elle-même préenregistrée. Avec des employés au courant du résultat de leur plus grand spectacle de l’année, il est tout à fait compréhensible que la promotion adopte la ligne la plus dure possible en ce qui concerne la diffusion indésirable d’informations internes.

Selon un rapport publié dans Sports Illustrated, cela s’étend aux licenciements d’employés qui renversent les haricots.

SI a en outre commenté que, pour garder les résultats de WrestleMania aussi serrés que possible – et pour rendre évident tout blabbermouth potentiel – les enregistrements de l’émission étaient limités à une sélection limitée de personnel d’élite. Cela comprenait Vince McMahon, Kevin Dunn, Paul Heyman et Bruce Prichard. Seuls les agents les plus fiables de l’entreprise, dont la plupart sont des figures de proue du Performance Center, étaient présents pour les matchs.

Il est entendu que cela inclut Shawn Michaels, Brian James et Adam Pearce.

Avec un si petit nombre de personnes à ‘Mania, il sera facile de pointer le doigt du blâme si les résultats glissaient. Jusqu’à présent, la WWE a fait un travail très décent pour sauver les surprises.