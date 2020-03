PHOTO: le nouveau look de Rusev révélé (tête rasée chauve)

Rusev a un nouveau look!

Comme nous l’avons signalé ici sur eWn, Rusev et la WWE sont en conflit contractuel et il n’est pas apparu à la télévision WWE depuis le 17 février. Il devait travailler à l’événement WWE Super ShowDown, mais il a ensuite été retiré. Vous pouvez consulter les photos de son nouveau look ci-dessous:

# Le nouveau look chauve de Rusev! 😁 pic.twitter.com/kNF4Xv1APx

– WWE Business (@ wwebusiness1) 30 mars 2020

“Chauve rusev n’est pas réel, il ne peut pas te faire de mal”

Bald Rusev: pic.twitter.com/lYMwL8bpZy

– Robbie (@rebelnakamura) 30 mars 2020