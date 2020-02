PHOTO: William Regal dans les coulisses du NJPW New Beginning Event de samedi

William Regal était dans les coulisses de l’événement New Beginning NJPW de samedi soir à Atlanta, GA. Vous pouvez consulter plusieurs photos des coulisses de Regal avec Yuji Nagata et Satoshi Kojima ci-dessous:

J’ai eu le grand plaisir de voir mon très bon ami et partenaire d’entraînement pour 17 tournées de @njpwglobal de 1994 à 1997 @ nagata769 à Atlanta ce soir. Il est rare que vous ayez 26 ans de véritable amitié. pic.twitter.com/WgIQv7q5fl

– William Regal (@RealKingRegal) 2 février 2020

C’était agréable de voir mon vieil ami depuis 1995 @cozy_lariat à Atlanta. Un homme adorable et un vrai Pro. Avant que quiconque veuille en tirer plus que cela, c’était juste de vieux amis et des Pro qui se voyaient. pic.twitter.com/eXYpffGDgc

– William Regal (@RealKingRegal) 2 février 2020

