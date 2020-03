PHOTOS: Brie et Nikki Bella montrent leurs bosses de bébé

Les Bella Twins ont accédé à leurs comptes Instagram au cours du week-end, montrant leurs bosses de bébé. Vous pouvez consulter les photos ci-dessous:

Quel Hall of Fame était sur le point de ressembler lol mais tu n’as jamais pensé que tu verrais ça! Au moins, je n’ai pas lol filmé des trucs amusants aujourd’hui et j’aime juste que tout ce que je peux trouver dans mon tiroir à collants soit des dessus de contrôle avec le short… oh comme la vie a déjà changé! 😋😜❤️ # 20weeks #fearlessbaby

Un post partagé par Nikki Bella (@thenikkibella) le 24 mars 2020 à 15h16 PDT

🤰🏻 # 22weekspregnant

Un post partagé par Brie Bella (@thebriebella) le 23 mars 2020 à 11h20 PDT

