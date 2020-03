Photos et vidéos de The Undertaker & Michelle McCool posant avec d’énormes tigres

L’Undertaker et son épouse, l’ancienne superstar de la WWE Michelle McCool, ont récemment visité Myrtle Beach Safari à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Les deux ont posté un tas de photos et de vidéos, se montrant avec des tigres.

De plus, The Undertaker et McCool ont filmé une vidéo PSA pendant leur séjour.

Michelle McCool a déclaré:

“Meilleur jour de ma vie!!!!! @myrtlebeachsafari & @docantle à @myrtlebeachsafaritours ont l’expérience la plus incroyable qui soit! C’est un élément de la liste de seaux que je suggérerais au monde! @rarespeciesfund fait un travail incroyable pour aider à sauver ces tigres! Heureux d’en savoir plus sur ces incroyables créatures! #savethetigers #blessed #grateful #myrtlebeachsafari ”