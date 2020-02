PHOTOS: Jack Gallagher montre un nouveau look choquant

Jack Gallagher est revenu hier soir sur WWE 205 Live et a attaqué Lio Rush. Pour ceux qui l’ont peut-être manqué, Gallagher a lancé un nouveau look assez choquant avec une nouvelle coupe de cheveux et de nouveaux tatouages.

Gallagher est allé sur Twitter après son retour, disant: “Désolé, les enfants, la maison de papa.”

Vous pouvez consulter quelques photos du nouveau look de Gallagher ci-dessous:

Nouvelle encre, nouvelle attitude. @ GentlemanJackG est de retour sur # 205Live! pic.twitter.com/TeocP4CAbn

– 205 Live (@ WWE205Live) 29 février 2020

Désolé, les enfants, la maison de papa. https://t.co/RYAkVwq8rH

– Gentleman Jack Gallagher (@GentlemanJackG) 29 février 2020