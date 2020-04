PJ Black discute de la réunion des talents ROH tenue pour discuter de la façon d’améliorer le produit

PJ Black a récemment été interviewé par Combattant pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

L’une des principales raisons pour lesquelles il est resté à ROH:

Donc, voici une autre chose qui a rendu mon choix très facile, en signant avec Ring of Honor. Ils se soucient réellement de ce que pensent les talents. Je ne dis pas que les autres entreprises ne le font pas, mais pour la plupart elles ne le font pas. Ils nous ont tous emmenés, toute la liste, au siège social et nous ont demandé: «Yo, si vous dirigiez cela, que changeriez-vous?» Nous leur avons donné une liste, je pense que la liste est sortie pour 140 choses, je pense, et ils ont déjà mis en œuvre une centaine de ces choses.

Ce qui me donne beaucoup d’espoir. Dans tout autre monde, même en dehors de la lutte, cela n’arriverait jamais. Je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, mais cela ne se produit généralement jamais ou cela prend des années pour que cette transition se produise. Ring of Honor, c’est arrivé comme ça. Donc, je me disais: “Oh, d’accord.” Alors, j’ai essayé quelques trucs, je me disais: «Et si je fais ça? Puis-je obtenir cela? ” et c’est arrivé instantanément. Donc, je me disais: “D’accord, c’est là que je dois être.”

ROH organise une réunion avec talent:

J’oublie quand c’était, mais c’était quand nous avons eu un peu de temps d’arrêt. C’était facultatif aussi. Vous pouvez choisir si vous voulez y aller et si vous ne voulez pas y aller. C’était cool que tout le monde y soit allé parce que ça montre juste la camaraderie et la fraternité. Pour moi, c’est autre chose. Voilà pourquoi Lucha [Underground] a été un tel succès, je pense. Parce qu’après chaque spectacle, toute l’équipe a traîné tous les jours. On pouvait dire que le produit était incroyable. Les matchs à Lucha étaient fous.

ROH en croissance à son retour:

Cette entreprise, cette année, va se développer. Je suis tellement excité par les spectacles qui ont été annulés, mec. Cela allait littéralement mettre Ring of Honor sur la carte. Le spectacle de Vegas, toutes ces petites choses que vous avez dites que vous avez remarquées? Les gens seraient allés à ce spectacle et se seraient dit: “C’est complètement différent.” Nous aurions eu, vous vous souvenez que ça allait être le futur contre le passé?

Juste pour la marchandise seule, l’homme, ce serait comme entrer dans une salle de réalité virtuelle. Il allait se sentir comme si vous étiez dans les années 80 et 90 de ce côté et vous sentir comme si vous étiez à l’avenir de ce côté. Ça allait être tellement épique. Ça allait être complètement unique et je suis tellement triste que les fans n’aient pas pu en faire l’expérience.

