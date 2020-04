PJ Black se souvient d’avoir frappé le vent de lui-même en frappant 450 Splash sur Vince McMahon

Lors d’une récente interview avec Fightful, PJ Black (Justin Gabriel à la WWE) a commenté couper le vent après avoir frappé Vince McMahon avec une éclaboussure de 450. Il a dit,

«Oh, mec. C’était amusant », a déclaré Black à Fightful. «Je pense que ce fut la seule et unique fois que je me suis essoufflé, en fait. Je n’oublierai jamais ça, parce que Vince [McMahon] est un si grand homme. Les gens ne réalisent pas, même pour son âge, si vous le regardez de côté, il est vraiment large. C’est un culturiste. Il est un mec à cric. Je me souviens être resté debout là aussi, pendant dix secondes supplémentaires, j’ai toujours été debout là-bas pendant longtemps. Vous savez, construisez le suspense. Mais, je me souviens de ce jour où je suis resté là encore plus longtemps. je me rappelle [???] et en attendant, et il a dit tout à fait, “Allez, bébé.” Je me souviens avoir atterri sur lui, mais c’était parfait et j’étais tellement essoufflé. Je l’ai regardé et ensuite dans le dos, je me suis dit: “Je suis vraiment désolé.” Il dit: “Pour quoi faire? C’était génial.” J’étais comme, “D’accord, cool.” C’était la chose la plus étrange », a noté Black. “Peut-être encore une fois, c’est la psychologie. Voici mon patron, voici Vince McMahon. C’est peut-être ça. Mais ce fut une expérience cool. J’ai totalement oublié cela, merci de l’avoir soulevé. Je vais chercher ce clip vidéo dès maintenant et le publier sur mon Instagram. “

