Plan d’évasion Genius MSG de Stone Cold après les spectacles de la WWE

À son apogée, Steve Austin était la plus grande star du secteur. Il ne pouvait aller nulle part sans être le centre d’attention, et les fans de catch perdent toujours la tête chaque fois que “ Stone Cold ” apparaît aujourd’hui. Ce niveau de célébrité nécessite un certain niveau de ruse.

Confus? Voici une explication.

Dans une interview à Sports Illustrated, Austin a déclaré qu’il avait imaginé une fois une voie d’évasion diaboliquement intelligente à partir des spectacles de la WWE qui se tenaient au Madison Square Garden. Au lieu de se diriger vers l’extérieur pour faire face à la foule de fans adorateurs qui voulaient désespérément une photo, un autographe ou simplement pour le toucher, l’ex-champion du monde intelligent allait sauter dans une ambulance et quitter le parking de MSG de cette façon.

Alors que les sirènes retentissaient et que la foule se séparait pour laisser passer le véhicule, un membre du personnel indéfinissable conduirait tranquillement sa voiture de location à environ 10 minutes du lieu. Ensuite, l’ambulance d’Austin se garerait à côté d’elle à un endroit prédéterminé, il sortirait, se précipiterait dans sa propre voiture et s’en irait à son hôtel.

C’est absolument génial. Austin a utilisé cette méthode plus d’une fois, et dit que c’était essentiel s’il voulait quitter l’arène rapidement ou sans chichis.