Plans après Drew McIntyre vs Brock Lesnar à Wrestlemania 36

L’événement principal de Wrestlemania 36 se déroule à partir de la nuit après le Royal Rumble 2020. Le vainqueur du match hommes Rumble, Drew McIntyre a confirmé qu’il irait après Brock Lesnar et son championnat de la WWE.

Il s’agit d’un essai désespéré de la part de la WWE pour établir un nom de babyface sur la liste de Monday Night Raw qui gouvernerait la division pendant des années.

Désormais, les derniers rapports indiquent que le psychopathe écossais est prêt à remporter la plus grande victoire de sa carrière et à créer son propre héritage lors de la “série de spectacles”.

Selon Wrestlingnews.co, le vainqueur du Men’s Royal Rumble 2020 Drew McIntyre devrait battre Brock Lesnar pour remporter le championnat de la WWE à WrestleMania 36.

Cela ne nous surprend pas étant donné que la WWE fait de Drew McIntyre la star de babyface la plus forte, à ce moment qui pourrait correspondre au niveau de Brock Lesnar. De plus, une fois que WrestleMania 36 sera terminé, Lesnar devrait faire une pause, tandis que McIntyre consolidera son héritage en défendant le Championnat de la WWE contre divers adversaires du talon de la liste Raw.

Comme l’a noté la source, l’un de ces adversaires au talon de Drew McIntyre après WrestleMania 36 devrait être l’ancien champion de la WWE RAW Tag Team, Seth Rollins. Ce n’est en aucun cas une nouvelle querelle étant donné que nous avons vu des matchs McIntyre contre Rollins dans le passé. Mais la dimension serait changée car McIntyre est un babyface où Rollins a tourné le talon.

Ces plans futurs indiquent également que Seth Rollins ne perdra pas son élan sur WWE Raw, du tout. Il domine celui qui se tient sur son chemin avec AOP et Murphy qui lui fournissent une sauvegarde. La tradition devrait se poursuivre en route vers la Wrestlemania.

Pendant ce temps, Drew McIntyre semblait confiant face à The Beast Incarnate lors du plus grand événement de l’année (comme indiqué dans une interview avec Bleacher Report)

“Je sais que j’ai une bête qui respire dans mon cou. Il n’y a personne au monde comme Brock dans aucun sport. Et je sais qu’il vient pour moi. Certaines personnes se fâchent comme: «Oh, Brock Lesnar, il ne se présente pas au travail et bla bla bla bla.» Je veux dire, pour être juste, il a signé un contrat où il n’a pas à le faire. Nous ne pouvons pas lui en vouloir. Ce que je lui reproche, c’est qu’il a notre titre. Nous avons besoin de ce titre à la télévision. Nous en avons besoin dans les événements en direct. C’est un élément très important de RAW, et je veux le récupérer. “