Plus de détails sur AEW tirant le talent de Wrestlecon

Auparavant sur eWN, il a été rapporté que All Elite Wrestling avait retiré deux de ses talents de la prochaine WrestleCon, qui se déroulera du 2 au 5 avril à Tampa, en Floride. Darby Allin et Sammy Guevara sont désormais annoncés pour The Great Philadelphia Comic Con, qui se déroulera du 3 au 5 avril à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Cependant, Orange Cassidy, Nyla Rose et Kris Statlander devraient toujours participer à la convention. De plus, Kenny Omega et Chris Jericho ont été réservés via Barry Bloom Talent Agency, qui remplace AEW, tandis que Jon Moxley a été réservé via PrimeTime Appearances.

Des combats ont rapporté que WrestleCon avait appris qu’AEW ne voulait pas que ses marchandises soient vendues à Tampa et plus précisément à WrestleCon. En outre, WrestleCon a été informé que AEW ne voulait pas de lutte de talent sur les émissions du week-end de WrestleMania.

Il s’agit d’une décision commerciale et non personnelle. Dans le passé, AEW EVP Cody a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas “se greffer” sur les émissions de la WWE.