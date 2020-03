Plus de matchs confirmés pour la diffusion AEW Dynamite de ce soir

Vous pouvez consulter la dernière édition du «Control Center» d’AEW ci-dessous. Au cours de la diffusion, plusieurs nouveaux matchs ont été confirmés pour la diffusion AEW Dynamite de ce soir.

AEW Dynamite aura lieu ce soir au 1stBank Center de Broomfield, Colorado. Les matchs suivants sont confirmés:

* Jon Moxley et Darby Allin contre Chris Jericho et Sammy Guevara

* PAC contre Chuck Taylor

* Lance Archer fait ses débuts

* SCU et Colt Cabana contre l’Ordre des Ténèbres

* Jake Hager contre QT Marshall

* Big Swole contre Leva Bates