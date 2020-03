Plus de notes dans les coulisses sur les enregistrements WrestleMania 36 de la WWE (sans spoilers)

WWE

Le bulletin de Wrestling Observer de cette semaine comprend un article sur les enregistrements WrestleMania 36 de la WWE, qui ont été enregistrés au Performance Center, à la Full Sail University, et sur le tournage ailleurs dans le comté d’Orange, en Floride, mercredi et jeudi.

La WWE a maintenant enregistré tout le contenu jusqu’au 9 avril, date à laquelle l’ordre de “rester à la maison” du comté devrait expirer. Cela comprend chaque émission jusqu’au Raw après WrestleMania (6 avril) et plusieurs semaines de contenu pour NXT.

Au moins un match a été enregistré en dehors de Full Sail et du PC, Meltzer notant que The Undertaker et AJ Styles ‘Boneyard Match ont été filmés sur place. John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt peut avoir reçu un traitement similaire. On pense que Styles vs ‘Taker est descendu dans un décor de cimetière, avec AJ faisant la lumière sur la stipulation d’un récent flux en direct.

Alors que Roman Reigns et d’autres talents anonymes ont été retirés de la carte, il est déclaré que 16 matchs se dérouleront toujours sur les deux émissions de WrestleMania 36, ​​dont la première sera diffusée sur le réseau le samedi 4 avril.

Les spoilers de match spécifiques doivent encore émerger des enregistrements. Nous espérons que cela restera ainsi aussi longtemps que possible.