Plus de nouvelles dans les coulisses sur le nouveau rôle de Triple H avec la WWE

Vous pouvez me suivre (Ryan Clark) sur Twitter à Twitter.com/RyanClarkWZR.

MISE À JOUR: Dans une mise à jour sur le nouveau rôle de Triple H à la WWE, son travail consiste désormais à être au premier plan des plans de la WWE d’ouvrir de nouveaux centres de performance WWE au niveau national et international. Au moment de la rédaction de cet article, il est toujours en charge de tout ce qui touche au NXT, mais son objectif principal est l’expansion du Performance Center. Cela le maintient évidemment «plus occupé que jamais», mais il est considéré comme une rétrogradation en interne car il n’est plus en charge du talent de l’alignement principal.

ORIGINAL: Comme on l’a vu lors de l’émission WWE SmackDown de vendredi soir, Triple H a référencé les reportages en ligne sur sa «rétrogradation silencieuse». Il a plaisanté en disant que le rôle le faisait travailler “plus dur que jamais!”

Nous avons signalé plus tôt cette semaine ici sur eWn que Triple H a reçu un nouvel emploi et un nouveau titre d’entreprise au sein de la WWE. Il est maintenant répertorié comme vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux.

Selon un rapport du Wrestling Observer Newsletter, lorsque Michelle Wilson et George Barrios ont été licenciés en janvier, plusieurs personnes au sein de la WWE ont dit que «tout aussi gros s’est produit en décembre», mais il est resté silencieux. Bien que la société n’ait jamais révélé ce que c’était, le nouveau titre de Triple H a été révélé dans un dossier de la SEC.

Triple H avait auparavant occupé le poste de responsable des relations avec les talents. Il a également supervisé d’autres départements, notamment le vice-président exécutif du talent, des événements en direct et de la création. Avec ce nouveau titre de poste, il a été éloigné de la responsabilité des talents. Ses principaux rôles consistent désormais à diriger WWE NXT, à vendre les droits TV de WWE NXT à l’étranger et à étendre NXT à l’échelle mondiale. Le chef de cabinet de Vince McMahon, Brad Blum, a repris les autres responsabilités en tant que vice-président exécutif des opérations.

Certains membres de la WWE appellent cette décision une «rétrogradation silencieuse». Mark Carrano, qui est en charge des talents, relève désormais directement de Brad Blum.