Plus de nouvelles des coulisses sur le retour et l’avenir d’Edge à la WWE

Comme on l’a vu lors de l’événement à la carte Royal Rumble de dimanche soir, le WWE Hall of Famer Edge a fait son retour. Alors qu’il continuait de nier les rumeurs de retour en ligne, il ne faisait que travailler les fans et voulait garder son retour une surprise.

Edge a été transporté par avion privé à Houston, au Texas, dimanche matin. Ils l’ont gardé caché dans les coulisses jusqu’à ce qu’il soit temps pour lui de marcher jusqu’au ring. Il est entré dans le match du Royal Rumble au numéro 21.

Edge organisera des «événements spéciaux» à l’avenir, mais il ne devrait pas lutter chaque semaine. Il semble que ce soit un accord à temps partiel. En avril 2011, quand Edge a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une blessure, la WWE a déclaré: “Il a été déterminé qu’Edge ne serait plus jamais autorisé à concourir à nouveau, et donc, il est obligé de prendre sa retraite.”

Selon WrestleVotes, le contrat d’Edge est de trois ans. Ils ont dit, «Edge a récemment signé un nouveau contrat de 3 ans avec la WWE pour des sommes importantes.»

Il y avait eu des rapports précédents selon lesquels Edge avait signé un nouveau contrat avec la WWE à la fin de l’année dernière. En octobre, Edge s’est rendu à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour les «affaires de la WWE». Pittsburgh est également le siège du chef de l’équipe médicale de la WWE, le Dr Joseph Maroon.

Pour ce que ça vaut, Edge avait été en pourparlers avec AEW avant de re-signer avec la WWE.

Au moment d’écrire ces lignes, Randy Orton vs Edge devrait avoir lieu à WrestleMania 36.