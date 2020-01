Plus de nouvelles sur les coulisses de l’altercation Brock Lesnar-Matt Riddle Royal Rumble

Nous avons précédemment signalé ici sur eWn que la superstar de la WWE NXT Matt Riddle et le champion du monde des poids lourds Brock Lesnar étaient impliqués dans une altercation verbale dans les coulisses de l’événement à la carte WWE Royal Rumble de dimanche.

Selon un rapport de Fightful, une source prétend que Lesnar n’était pas «le bon avec qui baiser» et que Brock a approché Riddle dans les coulisses pour lui faire savoir cela. Le site affirme que Jedusor a «parlé à Brock et il a compris».

Cela étant dit, talkSPORT rapporte que ceux “proches de la situation” affirment que Lesnar est allé dans les coulisses de Jedusor et l’a attrapé par l’épaule et a dit “Kid, vous pourriez aussi bien arrêter de dire mon nom et de me taguer en merde parce que vous et moi ne travaillerons jamais ensemble. Jamais. »Après cela, Jedusor a essayé de continuer à parler avec Lesnar mais Brock l’a simplement ignoré et s’est éloigné après avoir dit ce qu’il avait à dire. Le site affirme que “les tensions n’ont jamais monté particulièrement haut” et Jedusor “était son moi habituel, cool et calme”.

Nous avons signalé plus tôt aujourd’hui ici sur eWn qu’il y avait de la chaleur dans les coulisses de Matt Riddle en ce moment et qu’il avait été “puni” pendant le Royal Rumble à cause de cela. Jedusor est entré dans le match du Royal Rumble au numéro 23 et a été éliminé seulement 40 secondes plus tard.

Bro Facts pic.twitter.com/AdqA52O1qz

– matthew riddle (@SuperKingofBros) 26 janvier 2020