Plus de Panthéon de la WWE possible ** SPOILERS **

Selon le compte Twitter WrestleVotes, l’APA (JBL et Ron Simmons) sont actuellement en vedette dans la programmation du WWE Hall of Fame. Il y avait des rumeurs selon lesquelles JBL irait cette année, mais c’est la première fois que nous entendons parler de l’APA en tant que team-tag. En outre, les nWo (Kevin Nash, Scott Hall, Hulk Hogan, Sean Waltman), Batista et The Bella Twins sont présentés comme vous le savez. Jushin Liger et The British Bulldog devraient également être annoncés prochainement.

Il est possible que l’annonce du WWE Hall of Fame ce soir sur «WWE Backstage» puisse impliquer l’APA. WrestleVotes a tweeté ce qui suit,

«La dernière formation HOF que j’avais entendue était The nWo, Batista, Liger, Bella Twins, Bulldog et The APA. Donc, à moins que la WWE n’ait ajouté quelqu’un à la dernière minute, ce qui est plus que possible, je suppose que Bradshaw et Ron Simmons sont les invités HOF de Backstage ce soir sur FOX.

La cérémonie du WWE Hall of Fame a lieu le 2 avril à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.

– WrestleVotes (@WrestleVotes) 3 mars 2020