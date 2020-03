Plus de promotions indépendantes annulent leurs événements à venir en raison du coronavirus

Plusieurs autres promotions de lutte indépendantes ont annulé leurs événements à venir en raison de la pandémie de coronavirus.

Prestige Wrestling a envoyé ce qui suit:

«Nous sommes dans une situation très malheureuse et effrayante. Dès le départ, nous aimerions dire que notre spectacle à Tampa, en Floride, le 2 avril, sera malheureusement annulé. Ce n’est pas seulement un rêve écrasant pour beaucoup de personnes ou d’entreprises, de l’équipe de direction jusqu’au talent, mais cela causera également un déficit financier majeur pour toute l’équipe de Prestige Wrestling. Les remboursements seront émis dès que nous pourrons y arriver.

Maintenant, pour adresser # PrestigeRoseland2 à Portland, Oregon. Nous reporterons cet événement et le déplacerons à une date ultérieure. Nous travaillons main dans la main avec le lieu, le talent de l’événement et les sponsors pour déterminer une date qui conviendra pour le déplacer et mettre à jour tout le monde immédiatement. Comme nous l’avons prouvé dans le passé lorsque des situations comme celle-ci se produisent, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aller au-delà et fournir un événement encore plus important que prévu à l’origine.

Veuillez nous dévoiler pendant que nous réglons cette situation. Merci beaucoup pour votre compréhension.

S’il y a des questions, des commentaires ou si vous souhaitez simplement discuter de cette situation, nous serons en ligne depuis la page Facebook de Prestige Wrestling à 19 h 00 HNP – veuillez nous rejoindre là-bas. »

MCW a publié la déclaration suivante:

À la lumière des développements en cours liés à la pandémie de coronavirus, MCW Pro Wrestling annonce aujourd’hui que la décision a été prise de reporter les événements MCW Pro Wrestling suivants: Samedi 14 mars – Hollywood, MD – Reporté au vendredi 29 mai

Dimanche 15 mars – Joppa, MD – Reporté au samedi 30 mai

Samedi 21 mars – Culpeper VA – Reporté à la date de l’automne 2020 à déterminer

Vendredi 17 avril – Essex, MD – Reporté à la date de l’automne 2020 à déterminer

Si vous avez déjà acheté des billets pour l’un de ces événements, ils seront honorés lors des événements reprogrammés. Si vous ne pouvez pas assister aux événements reprogrammés, les remboursements seront disponibles au point d’achat.

Nous essayons de suivre les mandats et les conseils des experts de la santé ainsi que des autorités nationales et locales. La santé et la sécurité de notre public, de notre personnel, des lutteurs et de l’équipage est notre priorité absolue.

Nous remercions tous les fans de MCW Pro Wrestling pour votre soutien continu et nous nous réjouissons de vous revoir tous les matchs au mois de mai. Nous vous remercions tous pour votre compréhension.

Dan McDevitt et Dennis Wipprecht

Copropriétaires MCW Pro Wrestling »

PWX, une promotion en Caroline du Nord, a publié la déclaration suivante:

Sur la base des développements récents et en cours liés au coronavirus et à la pandémie de COVID-19 avec notre seul objectif d’être toujours un fan «xperience» inclusif, c’est avec le cœur lourd que Premiere Wrestling Xperience reportera les événements suivants:

Samedi 14 mars – PWX Pure 22 au Hebron Hall à Charlotte, NC

Samedi 21 mars – PWX Wrestling Rise of a Champion XV au Gastonia National Guard Armory à Gastonia, NC

Si vous avez acheté des billets en prévente pour l’un des événements ci-dessus, ils seront honorés lors des événements reprogrammés. Si vous ne pouvez pas participer, les remboursements seront disponibles au point d’achat. Pour les billets VIP réservés à Rise of a Champion XV, votre siège restera le même lors de l’événement reprogrammé. Nous continuerons de suivre les mandats et les conseils des experts de la santé ainsi que de toutes les autorités nationales et locales. Les dates en attente dépendront uniquement de la chronologie des autorités locales et étatiques pour avril ou mai 2020.

Pure 22 sera reporté au 11 avril ou au 9 mai

La montée d’un champion sera reportée au 18 avril ou au 16 mai

La santé et la sécurité de notre public, de notre personnel, de l’équipage et des lutteurs seront toujours notre priorité absolue. Je tiens à remercier personnellement tous les fans de Premiere Wrestling Xperience pour votre soutien passionné et à prier pour vous tous et vos familles en cette période de crise. J’ai hâte de saluer chacun de vous à nouveau à la mi-avril ou en mai.

Merci à tous, Brian Kanabroski