Plus d’informations sur The Undertaker’s Appearance sur Twitch Stream de Dr. Disrespect

The Undertaker a récemment fait une apparition sur le stream Twitch du joueur Dr. Disrespect. «Taker a interrompu une partie d’Overwatch et a coupé une promo sur lui.

Selon Pwinsider, le «segment» a été réalisé en tant qu’apparence promotionnelle sponsorisée par G-FUEL Energy drinks. Il s’agit de la boisson énergétique officielle ESports. En outre, l’apparence a aidé la WWE à frapper une population démographique plus jeune en ligne, via Twitch et YouTube.

Pour ceux qui ne le savent pas, Dr. Disrespect est un streamer majeur dans la communauté des jeux en ligne.

Hier, l’arène était pleine à craquer pour les placements d’Overwatch.

Mais j’ai été interrompu…. et je n’aime pas être interrompu.

Aujourd’hui, je vais aller au fond des choses.

“J’ai entendu que tu cherchais quelqu’un.”

