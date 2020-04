Plusieurs détails du contrat WWE de Star publiés

WWE.com

Hier soir, Sean Ross Sapp de Fighful.com a rapporté sur Twitter que les accords de Karl Anderson, Luke Gallows et Mike et Maria Kanellis avec la société avaient tous duré jusqu’au milieu de 2024 avant leur sortie soudaine plus tôt cette semaine.

Le mercredi 15 avril 2020, Vince McMahon a annoncé lors d’une conférence téléphonique que l’entreprise ferait des coupes en raison de la situation mondiale actuelle. Puis, quelques heures plus tard, une gourmandise de talents à l’écran et dans les coulisses a été rapidement libérée ou retirée de l’entreprise. Il a également été signalé que certains de ces employés auraient pu être informés de leur avenir par SMS.

Selon Voice of Wrestling sur Twitter, ces nouvelles informations, détaillant le temps qu’il restait à certaines stars de leur contrat avant cette tournure choquante des événements, surviennent après que des rapports ont récemment fait surface à propos de la WWE offrant apparemment de “ gros gains ” à certains artistes libérés.

Cela pourrait-il signifier que Gallows et Anderson et Mike et Maria Kanellis se sont vu offrir une somme d’argent décente à la sortie de l’entreprise?

Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle mise à jour entourant cette situation en constante évolution au fur et à mesure de leur apparition.