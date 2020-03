Plusieurs événements en direct de la WWE annulés en raison d’un coronavirus

Reddit, u / onlybmd

La WWE a annoncé une série d’annulations concernant des événements en direct qui devaient se terminer ce week-end.

Le premier domino à tomber était un spectacle de maison qui se déroulait à Toronto, en Ontario, le Coca-Cola Coliseum du Canada. Le bâtiment a publié cette déclaration hier: –

“L’événement WWS Live Road to WrestleMania SuperShow prévu pour ce samedi 14 mars au Coca-Cola Coliseum de Toronto a été annulé. Les remboursements sont disponibles à tous les points de vente.”

Un événement en direct dimanche à Youngstown, Ohio a également été supprimé: –

«Conformément à la proclamation émise par le gouverneur DeWine, l’événement en direct de la WWE prévu pour ce dimanche 15 mars à Youngstown, Ohio a été annulé. Les remboursements sont disponibles à tous les points de vente. »

La WWE a également été forcée d’annuler le 22 mars un grand spectacle pour leur maison spirituelle Madison Square Garden à New York. Le maire de New York, Bill DeBlasio, a déclaré l’état d’urgence et interdit les rassemblements de plus de 500 personnes, ce qui signifie que le spectacle de la WWE ne peut pas continuer (h / t Wrestling Inc.).

D’autres émissions suivront probablement au cours des prochains jours, semaines et mois à mesure que la crise des coronavirus s’aggrave. Le calendrier de la lutte est sur le point d’être dévasté.