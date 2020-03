Plusieurs événements indépendants annulés après la réinstallation de WrestleMania 36

GCW

Comme prévu, le calendrier de la lutte indépendante a été décimé par la nouvelle que WrestleMania 36 déménagera de Tampa, en Floride, au WWE Performance Center à Orlando.

Josh Nason de Figure Four Online a publié une liste d’événements annulés à la suite de l’annonce, y compris le WRESTLExpo de WWN, affilié à la WWE, qui devait inclure des événements de PROGRESS, wXw, EVOLVE et du WWN SuperShow annuel – ainsi que d’autres.

WrestleCon est également sur la liste, avec le Mark Hitchcock Memorial Supershow, New Japan Lion’s Break 3, Impact Wrestling: TNA One Night Only, Joey Ryan’s Penis Party 2, Ethan Guy’s Body Guy Extravaganza, et bien plus encore.

Le lieu hôte de WrestleCon, Marriott International, tente de facturer plus de 100 000 $ pour l’annulation: –

De plus, GCW a reporté tous les événements prévus sous sa bannière “The Collective”, y compris Bloodsport de Josh Barnett et Spring Break 4 de Joey Janela.

Il n’y a pas de solution: c’est un moment horrible, horrible pour la scène indie. Le week-end de WrestleMania est énorme pour les plus petites promotions du sport, leur permettant de récupérer les pertes financières faites ailleurs dans l’année et de pousser dans le noir. Maintenant, cette opportunité a disparu, avec les événements actuels à blâmer.

Ce serait le bon moment pour acheter ce t-shirt indépendant ou cette vidéo à la demande si vous avez 20 dollars de rechange. La scène a besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir maintenant.