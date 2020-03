Plusieurs promoteurs indépendants seraient vissés si WrestleMania 36 était annulé

Lors d’un récent article sur VICE, plusieurs promoteurs et talents indépendants ont commenté l’impact du coronavirus sur leur travail et leurs promotions.

Comme vous vous en doutez, de nombreux promoteurs qui ont des événements prévus au cours de la semaine de WrestleMania prendraient un énorme coup financier si «Mania était annulé.

Selon l’article, WrestleCon et GCW n’ont pas d’assurance annulation. SXSW a été annulée par la ville d’Austin, au Texas, et leurs promoteurs ont été laissés dans le trou parce que l’assurance annulation du festival ne couvrait pas les épidémies.

Vous pouvez consulter quelques citations de l’article ci-dessous:

Chris Dickinson sur l’annulation potentielle des spectacles indy de la semaine de WrestleMania: «C’est malheureusement non seulement financièrement dévastateur, car c’est la plus grande semaine de lutte de l’année, mais c’est extrêmement démoralisant, surtout pour moi. J’avais beaucoup à cheval sur certains de ces matchs et beaucoup de regards sur moi. C’est un moment où je pourrais vraiment passer au niveau suivant, et tout cela sera soit reporté, soit certaines de ces opportunités ne se présenteront peut-être plus jamais. »

Michael Blanton sur l’effet de l’annulation sur les lutteurs: “[It’s] une perte astronomique… C’est le gros bonus du lutteur indépendant pour lequel il travaille toute l’année. Enlever cela emporterait une grande partie de votre consommation annuelle. »

Michael Bochicchio de WrestleCon sur les effets d’une annulation: “Je ne plaisante pas, s’il s’agit d’une annulation complète, je vais probablement vendre ma maison. Vous pouvez le mettre sur le disque, c’est vrai.