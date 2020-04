Plusieurs stars de la WWE frustrées par les pertes et l’argent dans la banque 2020 Snub?

WWE.com

Kairi Sane et Liv Morgan ont tous deux exprimé leur frustration sur Twitter à l’idée d’être exclus du prochain match de la WWE Women’s Money in the Bank au PPV titulaire.

Sane a au moins gagné la chance de se battre pour une place dans le match multi-femmes lors de l’édition d’hier soir de Monday Night Raw – où elle a été battue de manière convaincante par Nia Jax – alors que Morgan n’a même pas eu l’occasion de se battre pour une place dans le combat.

Exprimant sa déception sur Twitter, Sane a tweeté “ C’est tellement frustrant. Mais… Tombez sept fois, tenez-vous debout huit. Je vais travailler dur pour les gens qui me soutiennent. #NeverGiveUp #RAW ‘.

Morgan a également profité du site de médias sociaux pour exprimer son mécontentement de ne pas être considéré pour une place dans le match, tweetant “ Je le voulais, je le voulais, je le voulais, je le voulais, je le voulais, je le voulais, je le voulais, je le voulais I Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais Je le voulais… »

Recevoir le message?

Au moment de l’écriture, Asuka, Shayna Baszler et Nia Jax se sont tous qualifiés pour l’itération de cette année du match d’échelle chaotique, avec soit Naomi ou Dana Brooke prêts à les rejoindre après le vendredi soir SmackDown de cette semaine sur FOX.

Y a-t-il encore une chance que nous puissions voir Morgan ou Sane participer au match dans les semaines à venir? Ou devront-ils se contenter d’une place plus bas sur la carte ou même pas de match du tout MITB?

Il ne fait aucun doute que les deux sont des artistes très talentueux, alors j’espère que leur chance changera dans un avenir proche et qu’ils auront leur travail récompensé à la fin.