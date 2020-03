POD is WAR: 4 Spears & A Weak Jackhammer

Goldberg est champion (encore), Tyson Fury submerge Deontay Wilder et Greg DeMarco remplit Platt et Balls sur POD is WAR!

The Chairshot, vous apporte LE podcast qui vous fera absolument remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la lutte professionnelle, POD is WAR. #PiW. Rejoignez Christopher Platt @therealcplatt, Andrew Balaz @IWCWarChief et le modérateur PC Tunney @PCTunney, alors qu’ils s’affrontent pour la supériorité intellectuelle dans les sports et le divertissement!

La

Greg DeMarco remplace PC Tunney, et dans l’épisode de cette semaine…

Greg partage l’épisode de POD is WAR dont son fils de 13 ans parle encore

Goldberg bat le Fiend Bray Wyatt pour le championnat universel de la WWE

Tyson Fury choque le monde et fait tomber Deontay Wilder

Une tonne de merde aléatoire que vous allez adorer!

