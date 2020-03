POD is WAR: Alcooliques et trous A $$

The Chairshot, vous apporte LE podcast qui vous fera absolument remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la lutte professionnelle, POD est WAR #PiW. Rejoignez Christopher Platt @therealcplatt, Andrew Balaz @IWCWarChief et le modérateur PC Tunney @PCTunney, alors qu’ils s’affrontent pour la supériorité intellectuelle dans les sports et le divertissement! Sur l’épisode de cette semaine…

La

2 Night Mania & Gronk

Commentaires Corona insensibles de Braun

AEW à supprimer?

TB12 à Tampa Bay

L’impact du coronavirus

