Podcast de la revue AEW Dynamite et WWE NXT (16 avril)

NXT

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue les épisodes de WWE NXT et AEW Dynamite de cette semaine!

Une autre semaine, un autre mercredi très mouvementé dans le monde de la lutte … bien qu’hier ne se soit pas limité aux spectacles de lutte en duel. L’annonce d’hier de nombreux départs de la WWE a jeté une ombre déprimante sur la bataille normalement divertissante entre NXT et Dynamite, mais il y avait encore beaucoup à discuter.

AEW a présenté un autre match dans le tournoi TNT Championship; avec Lance Archer et Colt Cabana mettant leurs records invaincus en jeu dans le but d’atteindre les demi-finales. Nous avons également vu Britt Baker s’affirmer comme l’un des joueurs clés de la division féminine après la défaite de Hikaru Shida la semaine dernière et un concours divertissant entre Chuck Taylor et Kip Sabian.

L’événement principal de Dynamite a été une bataille très animée entre Jon Moxley et Jake Hager pour le championnat du monde AEW dans un match d’arène vide sans retenue … mais pourrait-il répondre aux attentes?

Le NXT opposait quant à lui Fabian Aichner contre Finn Balor, Tegan Nox contre Raquel Gonzalez, et il y avait un match à contrecœur entre Aliyah et Xia Li. En outre, Isaiah ‘Swerve’ Scott a affronté Akira Tozawa dans le match d’ouverture d’un tournoi pour déterminer le champion intérimaire NXT Cruiserweight.

Timothy Thatcher a été révélé comme le partenaire mystère de Matt Riddle alors que “ The Original Bro ” défendait les championnats par équipes de NXT contre l’ère incontestée, mais la fin de l’émission a fait parler tout le monde … Killer Kross a-t-il attaqué Tommaso Ciampa?!