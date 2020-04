Podcast de la revue AEW Dynamite et WWE NXT (23 avril)

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue les épisodes de WWE NXT et AEW Dynamite de cette semaine!

Dynamite et NXT ont promis de grandes choses cette semaine; les deux ont présenté des matchs de tournoi de championnat cruciaux et certaines de vos stars préférées en action, mais tandis qu’AEW taquinait le départ à la retraite de Dustin Rhodes, la marque jaune a exagéré Finn Balor contre The Velveteen Dream …

Toute la décision d’Elite Wrestling de promouvoir un match qui pourrait faire en sorte qu’une légende de cette entreprise raccroche ses bottes est apparue plutôt désespérée, mais ce n’est rien comparé à la manipulation par la WWE de la libération de Drake Maverick.

Adam et The Dadley Boyz discutent de la façon dont la participation de Maverick au tournoi provisoire du championnat Cruiserweight a été gérée, ainsi que d’analyser son match avec Jake Atlas aux côtés des combats entre Kushida et Tony Nese, et El Hijo del Fantasma et Jack Gallagher. De plus, l’événement principal chaotique et l’appât et l’interrupteur impliquant Balor sont explorés.

Sur Dynamite, il y avait des matchs très attendus comme Orange Cassidy contre Jimmy Havoc, Sammy Guevara contre Darby Allin et le match de retraite susmentionné. Les gars décortiquent comment ils sont descendus, quel spectacle était meilleur, et si la lutte a sauté le requin?!