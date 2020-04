Podcast de la revue AEW Dynamite et WWE NXT (30 avril)

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue les épisodes de WWE NXT et AEW Dynamite de cette semaine!

Elite Wrestling et WWE ont produit une télévision scintillante cette semaine; des matchs spectaculaires, des intrigues intrigantes et une configuration alléchante pour les spectacles de la semaine prochaine. Dans la situation actuelle, les fans se retrouvent dans la lutte devrait servir d’évasion, et pendant quelques heures la nuit dernière, NXT et Dynamite étaient des distractions bienvenues.

Dynamite a livré deux demi-finales de tournoi de championnat TNT qui n’auraient pas pu être plus différentes. Une fois de plus, Cody et Darby Allin sont allés à la guerre dans un match d’ouverture classique qui avait presque tout, avec ‘The American Nightmare’ émergeant victorieux par la peau de ses dents.

Dans l’événement principal, Lance Archer a brutalisé Dustin Rhodes à un point tel que la serviette était presque jetée, mais Archer a heureusement épinglé Rhodes pour se qualifier pour la finale. Adam et The Dadley Boyz dissèquent ces matchs ainsi qu’une spectaculaire promo Britt Baker, un autre squash Wardlow et le retour de MJF & Jon Moxley.

Pendant ce temps, NXT a présenté plus de matchs dans le tournoi de championnat intérimaire NXT Cruiserweight, avec Isaiah Scott et Drake Maverick enregistrant leurs premières victoires. Il y avait aussi des victoires pour Dexter Lumis, Charlotte Flair et le talon nouvellement tourné Candice LeRae ainsi qu’un événement principal du match NXT North American Championship frénétique. Les gars discutent de la victoire choc de Maverick et de ce que cela signifie, de la programmation palpitante de la semaine prochaine, et de Matt Riddle et Timothy Thatcher jouant au jeu Newly-Bros?!