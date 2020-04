Podcast de la revue AEW Dynamite et WWE NXT (9 avril)

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue les épisodes de WWE NXT et AEW Dynamite de cette semaine!

La nuit dernière, deux grands spectacles de All Elite Wrestling et de la WWE ont vu le jour. Nous avons vu le début du tournoi TNT Championship et quelques promos brillantes sur Dynamite, tandis que NXT (pour la plupart) a livré un épisode de qualité hebdomadaire TakeOver de la télévision, mettant en vedette deux matchs phénoménaux à l’humble avis de cet écrivain.

Les faits saillants d’AEW comprenaient des matchs de squash pour Lance Archer et Brodie Lee respectivement, l’un des meilleurs matchs féminins que la société ait jamais organisés, un match de comédie agréable, un couple brillant de morceaux de battage médiatique pour Moxley vs Hager la semaine prochaine, et Cody progressant dans le Tournoi de championnat TNT … certes via une finition ridicule.

NXT quant à lui est resté simple; il y avait le match d’échelle pour déterminer le concurrent n ° 1 pour le Championnat féminin NXT de Charlotte Flair avec la gagnante éventuelle Io Shirai, Candice LeRae, Mia Yim, Chelsea Green, Tegan Nox et Dakota Kai, les promos de Finn Balor et Adam Cole, l’in- débuts sur le ring d’Indus Sher, et l’événement principal opposant Tommaso Ciampa à Johnny Gargano.

Gargano contre Ciampa a-t-il été l’un des matchs les plus conflictuels de l’histoire de la NXT? Adam et The Dadley Boyz débattent de cela ainsi que de l’analyse de toutes les actions de la nuit dernière, et discutent si Chris Jericho est le meilleur en tout?!

PRENDRE PLAISIR!