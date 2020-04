Podcast de la revue WWE Raw After WrestleMania 36

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils passent en revue l’épisode post-mania de Monday Night Raw de cette semaine!

WrestleMania 36 est dans les livres, et bien qu’il s’agisse du paiement à la séance le plus surréaliste de deux jours que la WWE ait jamais mis, il était étonnamment divertissant avec des histoires incroyables qui en sortaient aussi.

Le Raw après WrestleMania a toujours une aura excitante autour de lui, mais comme pour toutes les choses liées à la lutte dans le climat actuel, ce n’est tout simplement pas la même chose sans foule. Néanmoins, le spectacle doit continuer et l’épisode de la nuit dernière a vu d’énormes retours, des débuts percutants et même un match de championnat WWE impromptu.

Adam et The Dadley Boyz discutent de la question de savoir s’il s’agit du dernier Monday Night Raw dans un avenir prévisible compte tenu des restrictions actuelles, donnent leur avis sur la nouvelle équipe de Ricochet & Cedric Alexander et analysent les retombées de Mania.

Il y a les débuts de Bianca Belair sur la marque rouge à débattre, et le retour de Nia Jax dans un match de squash contre Deonna Purrazzo à examiner, en vue de ses futures perspectives sur Raw.

Enfin, que pensent les garçons du retour de Big Show pour défier le champion de la WWE Drew McIntyre, et où vont les deux hommes à partir d’ici?

PRENDRE PLAISIR!