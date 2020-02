Podcast Smack Talk # 429 – Hall of Lame & NXT ARRIVAL Commentaire

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 429) comprend les vidéos suivantes:

Les Bella Twins et Jushin “Thunder” Liger ont fait des rumeurs pour la WWE Hall of Fame Class of 2020Cathy Kelley quittant la WWEHarry Smith retournant peut-être à la WWE après être apparu sur The Bump; Davey Boy Smith pour le Hall of Fame 2020? La WWE accusée de falsification de contratSasha Banks a un rôle dans la saison 2 de MandalorianVic Joseph signe avec la NBA pour le commentaire des Cleveland Cavaliers Il est temps de faire bouger les chosesWWE Ruthless Aggression: Episode 2 – Enter John CenaReview of WWE Monday Night Raw 17 février 2020 épisode + sujets et discussions plus aléatoiresTableau Fannounce: NXT Arrival Commentary TrackParrainé par un don de Patreon, le panel propose une piste de commentaires à écouter tout en regardant avec le NXT ARRIVAL pay-per-view dans la dernière édition de Fannounce Table.Hall of LameQui sont les pires stars de Ruthless Aggression, les couples de catcheurs et les gagnants du Royal Rumble de tous les temps? Le panel «honore» certains des pires de l’histoire de la lutte professionnelle avec l’opposé d’un Hall of Fame, le Hall of Lame.

