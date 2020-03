Podcast Smack Talk # 433 – La superstar marque le 25e spécial

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 433) comprend les vidéos suivantes:

Rob Gronkowski rejoint la WWE en tant que superstar de SmackDown, marque déposée Cash Wheeler. Est-ce que c’est son nouveau nom de ring pour AEW? WrestleMania 36 prévu pour le WWE Performance Center le 5 avril. HarReview de WWE Monday Night Raw épisode du 15 mars 2020 + autres sujets et discussions aléatoiresAjustement des points de la superstarPour la 25e édition de Superstar Scores, au lieu de se concentrer sur l’attribution d’un score de 1-100 à un lutteur particulier dans les 10 catégories différentes, le panel revient sur les 24 scores précédents et ajuste les valeurs en fonction de changements comme les personnes qui reviennent de la retraite et améliorer ou rétrograder leur jeu.

