Podcast Smack Talk # 436 – Revue du tournoi Smark Madness 2020

Le contenu de la playlist de cette semaine des podcasts de lutte Smark Out Moment SMACK TALK (épisode # 436) comprend les vidéos suivantes:

Revue du tournoi Smark Madness 2020

Qui est la meilleure superstar de la WWE de la dernière décennie? Vous avez décidé dans le tournoi Smark Madness 2020. Maintenant que c’est terminé, regardons en arrière comment le support s’est joué!Hot Tags Sujets de la semaineMarques déposées AEW Best Summer EverWhere Are They Now ?: Eva Marie & SnitskyWWE Dream Match ManiaWWE Untold: HBK vs AngleWWE Chronicle: Drew McIntyreWWE 24: Edge: Le deuxième champion MountainInterim NXT Cruiserweight sera couronné dans le tournoi à partir de la semaine prochaine XFC suspend ses opérations, licencie des employés et ne reviendra peut-être pas pour la saison 2021 , 2020 episodeReview of AEW Dynamite 8 avril 2020 episodeReview of WWE Friday Night SmackDown 10 avril 2020 episodeReview of WWE 205 Live 10 avril 2020 episode + plus de sujets et discussions aléatoires

