Points à retenir pour NXT UK 19/03/2020

Comment le champion de la WWE du Royaume-Uni, Walter, ripostera-t-il après que Finn Balor soit entré dans le royaume la semaine dernière? et est reparti avec une victoire majeure sur Alexander Wolfe sur NXT UK?

L’événement principal de ce soir devant une foule en direct sera Dave Mastiff unissant ses forces à Mark Andrews et Flash Morgan Webster pour combattre le Gallus dominant!

Points à retenir pour NXT UK

Kay Lee Ray contre Dani Luna

Wow, j’ai été assez choqué par ce match, généralement sous l’égide de NXT, ils essaient de faire en sorte qu’un jeune futuriste soit un peu mieux que Luna. Elle n’a monté presque aucune offense, ce qui donne à Ray plus d’élan en tant que champion du talon égocentrique.

La championne féminine NXT UK n’était pas satisfaite de la victoire dominante, car son plan sournois a été contrecarré par Piper Niven qui a effectué la sauvegarde. Ray avait l’air un peu effrayée alors qu’elle se précipitait pour décrocher son titre.

Joseph Conners contre Ridge Holland

Au début du concours, Holland a utilisé sa force et sa vitesse pour dominer Conners. Après un coup de pied rapide au genou du grand homme, le vétéran rusé a choisi son adversaire membre par membre. Conners était comme un requin qui sentait le sang dans l’eau alors qu’il contrôlait le rythme.

Deux suplexes aériens de ventre à ventre ont renversé la vapeur à Holland qui est un sein. Conners a été précipité presque hors du ring et c’était magnifique. Le vétéran rusé a essayé de garder la vie chère, mais Northern Lights a fait taire Conners.

Kassius Ohno contre Kenny Williams

Ce fut une formidable démonstration de Williams qui semble être un nouveau visage pour la marque britannique. Il a poussé le plus grand et autoproclamé «Wrestling Genius» Ohno à la limite absolue en utilisant sa vitesse rapide et son agilité. Williams a obtenu deux longues chutes sur Ohno qui ont seulement énervé «The Knockout Artist».

Ohno a passé la majorité du match à arracher les mains de son adversaire et à utiliser la manipulation conjointe, mais pour décrocher la victoire, il a enlevé son tampon et a percé Williams avec un coude de disque vicieux et verrouillé dans l’embrayage Kassius. Williams gagne même plus en défaite et je veux en voir plus à l’avenir.

Événement principal: Gallus contre Flash Morgan Webster & Dave Mastiff & Trent Seven (Match par équipe de six joueurs)

Mark Andrew était à l’origine crayonné pour ce match de six joueurs, mais il a été attaqué dans les coulisses, alors Seven le remplacera. Webster a commencé le match en utilisant son attaque à indice d’octane élevé et sa vitesse rapide. Gallus a cependant rapidement pris le contrôle dominant en isolant le haut vol de son coin.

‘The Bomber’ Mastiff est entré comme une boule de démolition détruisant tout sur son passage. Le grand homme est allé de pair avec Joe Coffey qui l’a battu. Une balise aveugle de Webster a intercepté une énergie amusante et quelques longues chutes, mais Gallus a ensuite pris le relais en frappant une manœuvre en double équipe suivie de Tout le meilleur pour les cloches pour la victoire.

Je n’ai jamais pensé que je dirais cela, mais regarder un programme de lutte devant une foule en direct était incroyable compte tenu de notre situation actuelle. C’était une bouffée d’air frais et je suis de bonne humeur. Ce fut un grand spectacle qui a utilisé de jeunes talents émergents qui m’ont époustouflé. Allez regarder Holland vs Conners, c’était fantastique!