Portefeuille volé de Chelsea Green trouvé, Shayna Baszler / Becky Lynch Feud, SummerSlam

Chelsea Green a tweeté ce qui suit lundi, révélant que quelqu’un avait trouvé son portefeuille volé et retrouvé elle-même et son petit ami, Zack Ryder, pour le lui rendre. Dit-elle,

«Quelqu’un a trouvé mon portefeuille volé dans le parking d’un Walmart. Ils m’ont recherché sur Google, ont retrouvé Matt et moi sur les réseaux sociaux et me le rendent aujourd’hui. De bonnes personnes existent !!! ”

– CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) 17 février 2020

Lol non, ils ont utilisé les cartes et ont couru…

– CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) 17 février 2020

La WWE a publié le clip vidéo suivant de “WWE Chronicle”, en regardant l’attaque de Shayna Baszler contre Becky Lynch lors de la diffusion RAW de la semaine dernière:

La WWE a également publié cette vidéo, en regardant leurs forfaits de voyage Summerslam, qui seront en vente demain à 12h00 HNE sur SummerslamTravel.com: