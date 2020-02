Portland Predictions que vous devez savoir

Pour la deuxième TakeOver consécutive, la meilleure marque de la WWE a été contrainte de faire face aux pires habitudes de la société mère.

Telle est la vie de NXT depuis son déménagement sur USA Network en septembre 2019. Une décision prise pour diluer et recontextualiser l’existence d’AEW avant même que son propre spectacle ne soit lancé a peut-être fonctionné (plus de 1,5 million de personnes regardent la lutte le mercredi, mais c’est un nombre divisé entre les deux marques), mais la marque en noir et or a été mise dans une sorte de cornichon depuis.

TakeOver: WarGames a été un triomphe insondable compte tenu du lancement de la série Survivor qui s’est déroulé exactement au moment où des personnages en feu devaient travailler ensemble. La construction post-Noël de ce spectacle était garée par le besoin de remplir une carte Royal Rumble Weekend Worlds Collide avec des matchs contre les stars de NXT UK qui devaient réellement signifier quelque chose.

Tout cela a à peu près fonctionné aussi – cette marque est géniale et ne laisse personne vous dire le contraire – mais comme la société a rationalisé une guerre civile, elle a continué de perdre une mercredi soir. La domination des classements d’AEW en 2020 a ajouté une pression plutôt unique à Portland alors que la troisième marque se prépare pour son propre Road To WrestleMania après coup.

Comment la plus grande carte TakeOver fonctionnera-t-elle dans d’étranges circonstances?