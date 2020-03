Post-WrestleMania 36 Edition de RAW à enregistrer avant WrestleMania PPV Airs

Après la double série d’enregistrements qui s’est tenue au WWE Performance Center samedi soir, le programme télévisé précédant et sortant du spectaculaire de deux nuits WrestleMania 36 de cette année reste vrai.

Comme indiqué, la WWE a filmé la nuit dernière des matchs et des segments dans leur arène vide sur le PC WWE à Orlando, en Floride, pour terminer les épisodes 3/27 et 4/3 de Friday Night SmackDown et 205 Live, ce dernier dont sont les spectacles de WrestleMania 36 «go-home».

Dans une nouvelle intéressante, la société prévoit également d’enregistrer l’épisode 4/6 de Monday Night Raw mardi prochain, qui serait l’édition annuelle très attendue post-WrestleMania du salon de la marque rouge. Si cela est vrai, cela signifierait qu’il y aura une émission Raw “dans la boîte” avec des retombées post-WrestleMania prêtes à être diffusées avant même les deux soirées WrestleMania 36 pay-per-view de cette année.