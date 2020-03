Post WrestleMania 36 WWE SmackDown To Air Live?

WWE

F4Wonline.com rapporte que la WWE pourrait diffuser l’itération post-Mania 36 du vendredi soir SmackDown du 10 avril sur FOX en direct, au lieu de pré-enregistrer l’émission.

Il a déjà été mentionné que le prochain lot d’enregistrements TV Performance Center a été programmé pour le 10 avril (vendredi prochain) et maintenant, il est suggéré que le plan actuel ne consiste pas à pré-enregistrer SmackDown cette semaine et qu’il sortira en direct .

La WWE a pris la décision de pré-enregistrer Raw, SmackDown et NXT pour les semaines précédant ‘Mania 36 en raison de la situation mondiale actuelle et des matchs pour l’après-Mania Raw et NXT – les 6 et 8 avril, respectivement – ont également déjà été enregistré.

Si SmackDown est diffusé en direct cette semaine-là, il est également très probable que 205 Live soit également diffusé en direct sur le réseau WWE à 22 heures. ET cette nuit-là.

Tout cela est bien sûr sujet à changement, la situation actuelle changeant quotidiennement, mais dans l’état actuel des choses, il semble que la WWE reprendra sa production en direct du spectacle bleu à la suite du week-end de Mania.

Est-ce que cela conduira à la diffusion de Raw et NXT en direct à l’avenir?

Nous espérons que nous en saurons plus à mesure que nous en apprendrons davantage sur le calendrier de production de la WWE dans la semaine à venir.