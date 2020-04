Pourquoi Alexa Bliss a offensé les explosions récentes de Ronda Rousey

wwe

N’utilisez pas le mot «faux» lorsque vous discutez de la lutte professionnelle autour d’Alexa Bliss.

C’est le grand point à retenir de son interview avec Steven Muehlhausen de Sporting News, avec l’actuelle championne de la WWE Women’s Tag Team affirmant qu’elle était bouleversée par les récents commentaires de Ronda Rousey sur le sport et ses fans.

Bien que Bliss ait noté qu’elle respecte, aime et s’entend avec Rousey, elle a dit qu’elle “n’aime pas quand les gens utilisent le mot F, quand les gens disent” faux “, parce que ce que nous faisons n’est pas faux. Ronda a accompli un beaucoup dans le MMA. Elle est entrée dans notre entreprise et tout le monde était plus qu’accommodant, plus que de vouloir la voir réussir. Le fait qu’elle l’appelle fausse pourrait être son opinion à ce sujet, mais c’est offensant pour tous ceux qui ont été blessés. “

Alexa a poursuivi en décrivant ses propres combats avec commotions cérébrales, disant que bien que tout le monde voulait que Ronda réussisse à la WWE, son faux qualificatif de lutte est personnellement offensant.

“La Déesse” a dit qu’elle accueillerait “probablement” Rousey dans l’entreprise si elle revenait, tant qu’elle ne manque pas de respect à l’entreprise.

Il est difficile d’imaginer de nombreux fans de lutte en désaccord avec Bliss ici, bien qu’il ne soit toujours pas clair si Ronda tirait ou travaillait avec ses explosions récentes.