Pourquoi Austin Aries était à AEW Dynamite cette semaine

Austin Aries aurait été dans les coulisses de l’épisode d’AEW Dynamite de cette semaine, déclenchant toutes sortes de rumeurs sur la raison pour laquelle l’ancien homme de la WWE, Impact Wrestling et ROH était dans la maison.

Selon Cassidy Haynes de Bodyslam.net, Aries ne rencontrait pas AEW pour discuter de la signature avec la promotion ou quoi que ce soit de ce genre. Non, ‘A-Double’ était là avec son partenaire commercial Diamond Dallas Page, le duo essayant de négocier la promotion pour investir dans une entreprise de traitement de cellules souches sur laquelle les deux hommes travaillent actuellement.

Le rapport n’offre aucune extrapolation sur cette activité et ce qu’elle pourrait impliquer pour AEW, dont le niveau d’intérêt reste incertain.

Le Bélier a posté ce qui suit sur Instagram l’autre jour: –

DDP étant dans les coulisses d’AEW n’est pas une grande nouvelle, étant donné son amitié avec Cody et ses apparitions occasionnelles sur Dynamite. Le vétéran a même lutté pour l’entreprise le 15 janvier, faisant équipe avec Dustin Rhodes et QT Marshall lors d’une défaite face à MJF, The Butcher et The Blade.

Le Bélier, quant à lui, a été vu récemment en compétition pour la MLW, bien qu’il ne soit pas apparu pour la promotion depuis le samedi soir SuperFight de novembre, où il a perdu contre Teddy Hart.